5 hjerter: Når man først går i gang med denne bog, kan man ikke slippe den igen

»Søndag 29. august vågnede danskerne i flere af landets store byer til en helt ny lyd – lyden af krig«. Sådan skriver Simon Kratholm Ankjærgaard om de dage i august 1943, da samarbejdspolitikken brød sammen, og den danske regering overlod tøjlerne til den tyske besættelsesmagt.

Han forstætter: »Det var et land uden politisk ledelse. Det var et land, hvor besætterne for alvor havde taget fløjlshandskerne af og afsløret en jernnæve. Det var et land i undtagelsestilstand«.

Simon Kratholm Ankjærgaard er uddannet journalist, men han er også historiker. Netop den kombination er genial, for som ovenstående linjer afslører, forstår han at skrue sin tekst sammen, så man flyver over siderne.