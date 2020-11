Charles Dickens undrede sig over, at H.C. Andersen mente sig velkommen overalt: »Jeg misunder Dem Deres indbildskhed«

Tag vasketøjet ind, luk vinduerne, og gem jer. Andersen kommer!

Det er en af de legendariske anekdoter om mødet mellem dansk og engelsk litteraturs to stjerner. Der er for resten også en del danske herregårde, der må have sagt noget lignende, for eventyrdigteren var berømt og berygtet for sit voldgæsteri.

Lige den dér bruger Niklas Rådström nu ikke. Der er også nok at tage af. Andersen har beskrevet besøget hos sin engelske kollega i sin dagbog. Der er breve mellem de to og et flor af biografisk litteraturforskning om mødet.