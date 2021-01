Amdi sagde nej til at deltage i denne bog, og det var vist meget godt

Det er selvfølgelig en honnet ambition at ville fortælle den endegyldige, myte-dræbende historie om Mogens Amdi Petersen og hans Tvind-imperium, sådan som journalisten Pia Elers har sat sig for. Med Tvind-guruen som hovedperson og vidne.

Men ironisk nok punkterer hovedpersonen selv forfatterens plan i en telefonsamtale mellem Mexico, hvor Amdi befinder sig, og Hongkong, hvor Pia Elers bor og arbejder.

Hun var i Tvinds meget unge år i 1970’erne først elev og siden lærer på Tvind, som hun forlod i good standing. Hun havde et tæt forhold til Amdi, og da ideen om at skrive den ultimative Tvind-bog opstod for nogle år siden, prøvede hun at få en besked frem til sin gamle herre og mester i hans skjul. Hun ville have ham med på rejsen gennem Tvinds nu 50-årige historie. For at skrive bogen om Tvind.

Amdi tog sig god tid, og da han endelig ringede, var beskeden fra den ellers venlige mand både karakteristisk for ham og nedslående for forfatteren: »Hvis du skriver sådan en bog, så bliver det jo din bog og ikke min eller vores bog«.