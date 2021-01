Børnebogsforfatteren Cecilie Eken er en af fire forfattere, som nu træder ind i Det Danske Akademi, der i foråret blev ramt af en skandale, hvor flere medlemmer forlod det prominente selskab.

Cecilie Eken, hvorfor har du sagt ja til at træde ind i Det Danske Akademi?

»Jeg er forfatter til børne- og ungdomslitteratur, og det er første gang nogensinde, at en forfatter med min baggrund bliver inviteret ind i akademiet. Der er andre, som også har skrevet til børn – Ida Jessen f.eks. – men jeg har kun skrevet for børn og unge«.

»Det ser jeg som et udtryk for, at der blandt akademiets medlemmer er et ønske om at markere en ny retning, hvor man også anerkender børne- og ungdomslitteratur som noget, der kan være af høj kunstnerisk værdi. Det synes jeg faktisk er et stort skridt«.

For bare 15-20 år siden var der mange, der ikke regnede børne- og ungdomslitteratur for noget, siger Cecilie Eken.