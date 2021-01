Forlagschef forsvarer kritiseret forfatterpar: »Det, der generer mig ved denne her snak, er, at den bliver helt vildt moraliserende«

Det svenske forfatterpar, der skriver krimier under pseudonymet Lars Kepler, har fået kritik af anmelderne for at være for bestialske i deres seneste bog, ’Spejlmanden’. Men volden tjener et formål, siger Simon Pasternak, forlagschef på Gyldendal, der har udgivet romanen.