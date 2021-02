Roman tager afsæt i den »rå kendsgerning«, at mere end 5.000 kvinder i Danmark hvert år er udsat for overgreb

Hvad hjertet er fuldt af, løber tastaturet over med.Og hjertet får god plads i Anne Mette Kirks anden roman, ’Låst’. Det flyder med mild indsigt og øm forståelse ud over den lille flok forvirrede og søgende unge, som med hver sine hemmeligheder vikles ind i det drama, der er fortællingens omdrejningsakse.

De er først i 20’erne, de er studerende, de tilhører den øvre socialklasse, nogle ganske vist via lånenavn og dækadresse, men alligevel.

Det er altså i høj grad en fornemmelse for karaktererne, der bærer Anne Marie Kirks anden roman efter debuten ’Knust’. Eller hjertet, om man vil. Og det gør den nok til en form for krimi, men også til en feel good-oplevelse at læse.

Her er ingen afskårne kropsdele og store økser. Her er stille insisterende spændingscirkler, der udgår fra de fem unge og et par tilstødende skurke: Clara, som er offeret. Theo, hendes elskede bror og beskytter. Ronja, hende bedste veninde, som hun lige er flyttet i penthouselejlighed med. Og Theos to buddies og bofæller i en mindst lige så mondæn lejlighed i indre by: Ziggy og Christoffer.