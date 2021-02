»Det var forkert, stødende og sårende«: Marvel får hård kritik

Den amerikanske underholdningsgigant Marvel har dummet sig.

I hvert fald er det seneste nummer i en af deres populære tegneserier, ’Immortal Hulk’, blevet anklaget for at være antisemitisk.

Det har fået tegneren til at undskylde, og Marvel har tilbudt forhandlerne, at de kan returnere tegneserien, og så bliver den genoptrykt i en revideret udgave.

Det skriver The Guardian.

Kritikken af tegneserien har været rettet mod en scene, hvor karakteren Joe Fixit træder ind i hos en juveler. I baggrunden kan man se, hvordan der på ruden spejlvendt står ’Jewery’, altså ’jøderi’, i stedet for ’Jewellery’, der betyder ’juvelér’. Desuden er der en davidsstjerne på ruden.

Ifølge kritikerne er det en krænkende fremstilling af stereotypen om, at mange jøder arbejder inden for diamantbranchen.

Selv siger tegneren, at der er tale om en ærlig stavefejl, der kom sig af, at han skulle skrive spejlvendt. At davidsstjernen og koblingen mellem jøder og juvelerer var ufølsom, det anerkender han dog. På Facebook skriver han:

»Jeg havde ikke begreb om, hvor forstyrrende og stødende denne stereotyp er, men efter at have lyttet til alle jer forstår jeg nu min fejl. Det var forkert, stødende og sårende på mange måder. Det er en fejl, jeg bliver nødt til at tage på mig, og jeg undskylder til alle, som er blevet kede af det«.

Også fra Marvel er der kommet en slags undskyldning. Eller i hvert fald skriver de i en pressemeddelelse, at »vi fuldt ud anerkender, at vi også fra vores side overså denne fejl«.