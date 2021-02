5 hjerter: Smirnoff har en sjælden evne til at skabe stor poesi af kras skandinavisk socialrealisme

Sproget og logikken er som et barns, men historien er mildest talt ikke for børn, når først Karin Smirnoff går i gang.

’Vi tog op med mor’ er andet bind i fortællingen om Jana Kippo fra Smålanger, og som titlen afslører, består handlingen i, at Jana og hendes tvillingebror, som slet og ret hedder Bror, tager op til den fiktive by Kukkojärvi i det nordlige Sverige for at begrave deres nyligt afdøde mor i hendes barndomsby efter hendes eget ønske.

I trilogiens første bind, ’Jeg tog ned til bror’, rejste Jana fra Stockholm hjem til Smålanger, og det var ikke noget rosenrødt gensyn med barndommens gade, for hjemme i lillebyen ventede alle de fortrængte minder om en barndom med druk, vold, svigt, overgreb og dyb tavshed.

Men selv om Kukkojärvi er fremmed land for Jana og Bror, er mødet med det lille finsk-svenske landsbysamfund mindst lige så barskt.

For det første er Kukkojärvi slet ikke så fremmed endda, faktisk er alle byens indbyggere takket være mange års effektiv indavl enten Jana og Brors fætre, kusiner, onkler eller tanter. Deres mor – ’modren’, som Jana kalder hende – var hende, der flygtede, og er af samme grund berygtet i byen, så Jana og Bror møder en mur af fordomme, da de ankommer.