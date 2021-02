Stort forlag napper dansk stjerneforfatter fra konkurrent

En forfatter af den slags, man vist godt kan kalde en stjerne, skifter forlag.

Rettighederne til Elsebeth Egholms næste roman, der skal udkomme i 2022, er nemlig blevet købt af forlaget People’s – det, der tidligere hed People’sPress. Det oplyser forlaget i en pressemeddelelse.

Egholm har ellers været tilknyttet Politikens Forlag siden 2002.

»Det er med stolthed, at vi byder Elsebeth velkommen på People’s. Hun har i den grad vundet læsernes hjerter med romaner, der spænder fra krimi og spænding til historiske romaner. Vi glæder os umådeligt til at indlede et samarbejde om næste kapitel i forfatterskabet«, lyder det fra People’s forlægger, Jakob Malling Lambert, i pressemeddelelsen.

Elsebeth Egholm er uddannet journalist og udgav sin debutroman i 1999. I 2001 udkom hendes første kapitel i den nu ni bind lange krimiserie om Dicte Svendsen, som senere er blevet til en tv-serie på TV 2.

Elsebeth Egholm er ikke den eneste med tilknytning til Politikens Forlag, som forlaget People’s i den senere tid har gaflet.

For lidt over en måned siden meldte forlaget, at redaktør Helle Stavnem fra Politikens Forlag var blevet ansat i en nyoprettet stilling som redaktionschef hos People’s.