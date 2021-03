2 hjerter: Hvad i alverden har forlaget dog tænkt på?

Det er et godt princip altid at lade tvivlen komme enhver bog til gode. Man skal ikke skue hunden på hårene eller en bog på omslaget. Men i dette tilfælde er jeg tilbøjelig til at afvige fra princippet, for ’Familien Winther’ er nemlig nøjagtig det, bogens omslag lover.

På forsiden af romanen står en kvinde med ryggen til læseren indrammet af tunge gammelrosa gardiner. Hun har lyst opsat hår og er klædt i en festkjole i mosgrøn silketaft, og mens hun med armene holder gardinerne til side, skuer hun ud over et bylandskab med tårne og grønne trætoppe. Et gyldent laksegl lover, at romanen indeholder ’Kærlighed, længsler og intriger’, og titlens vinklede skråskrift indikerer da også rendyrket romantik.

Det er oplagt at tro, at forsidefruen er romanens hovedfigur, Cecilia Winther, der er gift med Carl og lever i Trondhjems overklasse på tærsklen til det 20. århundrede. ’Familien Winther’ er fortællingen om deres liv, om selskaber, sociale koder og familiedramaer – og ikke ret meget andet.

Som der står på romanens bagside: »Snakken går på trapperne og gryderne syder i køkkenet, mens familiens kvinder drømmer om fremtiden, nogle i velkendte, trygge rammer, andre uden fortidens snærende bånd«. Det ville næsten være sjovt, hvis ikke det var skrevet i fuld alvor.