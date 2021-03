Fjollede fædre og bare numser: Rasmus Seebach debuterer som børnebogsforfatter

Man skal aldrig undervurdere en far. Tag nu Holgis’. Set i billedbogens klare lys kan man sige, at han er en hængerøv, en forvokset syvsover og barnlig langt ud over sidste salgsdato. Engang en rapper. Nu en taber. Eller?

For Holgis ved godt, at når far tager hiphopkasketten på til musik fra noget, der hedder et kassettebånd, så får han superkræfter og gode ideer. Og det er der sandelig brug for denne fastelavnsmorgen, som Rasmus Seebach skriver så indforstået om, mens Merlin P. Mann kigger ham over forfatterskulderen og retter komma-, stave- og rimfejl. Tegner Thomas Hjorthaab gør sit bedste for at følge med. Hans ekstravagante streg er fyldt med fastelavnsfarver og forårshåb.

Det er en forrygende morgen. Holgis vækker sin boblende far, der falder i søvn igen over havregrøden, så den brænder på. Ned til bageren, hvor fastelavnsglade kunder uden mundbind fylder godt op. Videre til børnehaven, hvor alle børn undtagen Holgis er klædt ud. Shit! Hvad gør vi? Vi gør som Holgis’ far gjorde i de glade hiphopdage. Læs selv hvordan! Og alt bliver godt og hot. ’Holgis og far’ er en frydefuld billedbog, man kan vende tilbage til igen og igen som inspiration til dagens rablende rim. Som i lim.

Martin Sommer er en rigtig far. Han laver det hele selv. Både tekst og tegning. ’Ringo må ikke få firkantede øjne’ er en pædagogisk manual til fortravlede fædre, men desværre fungerer den ikke helt efter hensigten. For Ringos far er ikke bedre selv, når det drejer sig om afhængighed af skærmen. Men nu går han i aktion. På den store stuefirkant – tv’et – kører samtidig en breaking historie i flere akter om, hvorledes dyrene i zoo har taget sig en fridag fra de firkantede bure og spadserer rundt i byen. Da Ringos far har indset sit nederlag, foreslår han en lille gåtur – uden telefon. Her mødes glad natur og flimrende afhængighedsfyldt kultur på en raffineret måde.

Sådan udkæmpes flere slag rundtomkring i de små hjem mellem den gode hensigt og den onde skærm. Bagstræberiske fædre (og mødre) er naturligvis dømt til at tabe. Så derfor vælger Martin Sommer at tegne og fortælle i et overdrevent gammeldags billedsprog, så historien bliver tvetydig på den gode måde. Der er også en mor med. Men hun foretrækker at holde sig i baggrunden og smile ad det hele.