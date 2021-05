15-årige Anne foretrækker et omsorgsfuldt ’væsen’, der bor inde i telefonen, og som hedder Akio

Kan man elske en stemme? Kan man foretrække et omsorgsfuldt ’væsen’, der bor inde i telefonen, og som hedder Akio? Er kunstig intelligens (= AI) midlet mod ensomhed? Er verden helt forrykt?

Anna er 15 år. Hun flytter til Japan for at bo hos sin far og hans nye kone. Hjemme i Danmark dyrker Anna kampsporten kendo, så hun er forberedt på en anderledes kultur. Og til at begynde med går det da også meget godt.