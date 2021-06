3 hjerter: Den store fortælling om landsholdets berømte sammenhold forsvinder i ny bog

Uden at have vundet noget som helst afgørende med landsholdet er det lykkedes for træner Kasper Hjulmand at skabe en tro på sit hold og holde en eufori kørende, som var vi sikre på mindst at matche EM-medaljerne fra 1992 ved den slutrunde, der først blev udsat og nu er kommet snigende efter en lang og udmarvende sæson for de fleste af fodboldens aktører.

Siden norske Åge Hareide blev sat fra bestillingen, har afløseren, Hjulmand, sat en charmeoffensiv ind, som virkelig har givet gevinst. Egentlig er der ikke ændret noget radikalt på holdets sammensætning eller taktikken, men de små justeringer synes at være nok til at have overbevist nationen om, at noget stort er i vente, og at det vil blive leveret med blændende, offensivt spil.

Selv om vi vist alle er udmattede af pandemien, er det lykkedes at få EM-feberen til at gå sejrsgang i befolkningen, og det er ganske imponerende efter en lang og udmarvende sæson på tilskuerløse stadion. Derfor er det også passende, at en hyldestbog til det danske landshold sparkes ind i tv-feltet, lige før det hele går løs.