Han forlod Det Danske Akademi i protest. Nu kaster han grus i andedammen

Jens Smærup Sørensens forfatterskab kredser om spændingen mellem ’gammellivet’, som udspillede sig på landet, og det nye liv, som siden indfandt sig med maskinisering, forbrug og opløsning. Første sætning i den første af de fjorten artikler, som Forlaget Grif har udgivet i anledning af forfatterens 75-års fødselsdag, rummer meget betegnende ordet ’traktor’, og den udaterede åbningstekst er næsten programmatisk for forfatterskabet.

Det fremgår ikke, hvornår hverken den eller de andre tekster i bogen har været offentliggjort, og det er en en mangel, men det oplyses, at alle på nær én har været offentliggjort før, og at flere er radikalt omarbejdet. Den eneste nye handler om Det Danske Akademi, som Smærup forlod i protest mod Marianne Stidsen, og den er desværre præget af, at akademimedlemmer påtager sig livslang tavshedspligt.

Smærup kan meget mere end at skrive romaner og noveller. Denne samling rummer lysende tekster om en række forfattere, de fleste jyske, som har gjort indtryk, nogle af dem betydeligt. Johannes Ewald, Steen Steensen Blicher, N.F.S. Grundtvig, Henrik Pontoppidan, Jakob Knudsen, Jeppe Aakjær, Knud Sørensen, Per Højholt og Helle Helle. Mentalitets- og samtidshistorie koblet med den litterære analyses sans for ord og tegnsætning. I teksten om Grundtvig med præcise og tankevækkende sondringer mellem dagligpersonens jeg, det lyriske jeg og salmedigterens jeg – og hvad disse jeger hver især har mulighed for at formå rent litterært. Hvis Smærup skulle få tid og lyst, så man gerne en dansk litteraturhistorie fra hans hånd.