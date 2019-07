»Jeg var temmelig liderlig. Det må jeg indrømme« Rifbjergs version af 'Forbandede ungdom' lyder fuldstændig som Jørgen Leth

FOR ABONNENTER

Det føles lidt akavet at være en mand, der går rundt i sommeren med ’The Catcher in the Rye’ i hånden. Det var jo bogen, Mark David Chapman havde på sig, da han skød John Lennon i 1980, og inde i bogen havde han selv skrevet de bizarre ord: »To Holden Caulfield, From Holden Caulfield, This is my statement«.