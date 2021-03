I nobelpristagerens nye roman undervises alle børn hjemme, helt frem til den dag de er gamle nok til at rejse på college

Når man lever det snævre, tilbagetrukne liv, som covid-19 kræver af os, er det faktisk ganske let at leve sig ind i Kazuo Ishiguros nye roman, ’Klara og solen’.

Vi befinder os i en ikke så fjern fremtid, hvor alle børn undervises derhjemme via skærme, helt frem til den dag de er gamle nok til at rejse af sted på college. Visse foranstaltninger iværksættes dog for at sikre børnene mod enspændersyndrom og altfortærende ensomhed, for på skift er børnene værter for såkaldte interaktionsmøder, nervepirrende selskaber med chokoladekonfekt og konversation, der lærer dem den korrekte omgang med deres egen slags. »De børn, der ikke klarer sig godt på college, er altid dem, der ikke gik med til nok møder«, formanes den 14-årige Josie af sin mor.

Som værn mod ensomheden foræres børnene desuden højt avancerede Kunstige Venner, kaldet KV’er. Josies KV hedder Klara, og det er Klara, som er romanens på én gang begavede og indskrænkede jegfortæller. Når det kommer til stykket, er Klara og Josie ikke så forskellige. Ligesom Josie opbygger Klara både kundskaber og personlighed gennem udveksling og samvær, og ligesom Josie er hun dybt optaget af hele den verden, der omgiver hende.