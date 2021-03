Nobelprisvinder: »Jeg føler mig næsten pinligt berørt over, at det blev mig«

Kazuo Ishiguro er blevet kaldt noget så sjældent som en kunstner uden ego. Om det er helt sandt, ved jeg dog ikke. Et eller andet behov for at blive hørt og set må man vel have, hvis man lever af at skrive bøger.

Men den japanskfødte britiske forfatter virker ganske rigtigt som en ydmyg mand.

Det er ellers ikke, fordi det skorter på hædersbevisninger. Han er slået til ridder af Storbritannien og hedder ret beset sir Kazuo Ishiguro. Han har også vundet den vægtige Man Booker Prize. Og så blev han i 2017 en del af det måske mest prestigefulde selskab blandt bogskrivere, da han vandt Nobelprisen i litteratur.

Men som han beskedent siger om prisen fra Det Svenske Akademi: