Overset forfatter skriver glitrende smukt

Mens den litterære overklasse med megen bulder og brag diskuterer gymnasiernes litteraturkanon, herunder antallet af kvinder (1 kvinde og 13 mænd), er det nok så meget i den litterære undergrund, at den egentlige guerillakrig for at omskrive litteraturhistorien føres. Senest tegner mikroforlaget Escho, der i samarbejde med forlaget Sidste Århundrede har udgivet overset dansk kvalitetslitteratur fra begyndelsen af det 20. århundrede i deres ’Serie for grotesker’, sig for ’Nattens gave’ – en samling eventyr af den danske forfatter Astrid Ehrencron-Kidde (1871-1960). ’Nattens gave’ er andet bind i forlagets nye serie, ’Gule roser’, som vil fokusere på kulørt litteratur fra perioden 1900-45.

Titelnovellen ’Nattens gave’ tager sin begyndelse i »den allerdejligste have næstefter paradisets«. Her er sangfugle og sommerfugle, og »guldsmedene slæbte deres grønne silkeslæb besat med funklende guldpailletter gennem den soldirrende luft«, og »høje liljer holdt vagt med dragne sværd for yndefulde hvide og lyserøde nøkkeroser, der badede derude og flød som små havfruer og spejlede deres dejlighed i vandfladen«.

I denne have findes alt, undtagen mennesker. Men planter og dyr længes efter et menneskeligt væsen i en sådan grad, at de beslutter at skabe en lille pige. En vugge bygges, og hver eneste blomst og busk, insekt og spurv giver til barnet det bedste, de ejer. Undtagen natten. Natten har kun sorg at tilbyde, og det bør den lille ny forskånes for.

Eventyrets tone svæver luftigt hen over samtlige 13 noveller om dronninger, konger, ellepiger, jægere og en fager besjælet natur. Samtidig løber der en dunkel understrøm af melankoli og tab, og det er dette spændingsfelt mellem det smukke og det melankolske, der er Astrid Ehrencron-Kiddes særegne styrke, og som giver fortællingerne bundtræk.

I novellen ’Nattens gave’ viser pigen sig at besidde et overdådigt musikalsk talent, hun spiller og synger underskønt, og da hun er voksen, drager hun ud i verden, hvor hun på slottet henrykker kongen og dronningen og hele deres sorgløse hof med sin musik. Den gamle, blinde tigger røres imidlertid ikke, og hun opdager, at hendes musik ingen genklang vækker hos sorgramte og lidende. Hun mangler nattens gave, sorgen, for at gøre musikken levende.