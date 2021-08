Dansk bestseller-duo har skrevet en krimi i international klasse

Politimanden Martin – ’Juncker’ – Junckersen er i ’Kvæler’ vendt tilbage til hovedstaden fra sit eksil i provinsen. Men ak, hvor forandret. Han ligger i skilsmisse med fruen, er rykket ud af stuen i de kulturradikale Kartoffelrækker på Østerbro og frister nu en krank skæbne i en lejelejlighed i det mere ydmyge Nordvestkvarter. Værelse med smalseng, selvmedlidenhed og sjusser. Tilmed er han ramt af kræft, blevet opereret og vendt tilbage til jobbet uden at tale om sin misere.

Men den yngre kvindelige kollega, seje Signe Kristiansen, er glad for hans comeback. Hun har også noget i bagagen at gøre ondt med. Hun blev voldtaget af en overordnet på et hotelværelse. Så der er lagt i kakkelovnen af personligt brænde, da de to strissere arbejder sammen igen. Først på et knivdrab på en nynazist, siden i jagten på en misogyn seriemorder. Noget, som får Juncker til at gå ned ad arbejdets sinistre stier til en uopklaret sag ti år tilbage.