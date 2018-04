Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, at vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

Ugens kiksede design: Vasen Lolo ligner lidt en gulvspand, og det er altså en smule bekymrende Det er forståeligt, at by Lassen er interesseret i at udvikle det gamle designunivers fra Mogens Lassen. Men med denne vase er grænsen vist nået, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.