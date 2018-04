Ugens kiksede design: Hvorfor skal de skilte være så grimme? Hele landet plastres til med brune motorvejsskilte, der viser vej til store seværdigheder. Desværre er skiltene hverken særlig tydelige eller opløftende at se på, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen.

Da jeg for nylig skulle ned til mine forældre på Sydsjælland, så jeg pludselig dette skilt på motorvejen. Hvis jeg ville have en chance for at se Stevns Klint, skulle jeg snart dreje af, kunne jeg forstå – ikke af det noget grumsede billede, men af teksten på skiltet.