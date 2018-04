Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, at vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

Ugens designobjekt: Det er opløftende, at Royal Copenhagen lancerer et helt komplet stel Med udgangspunkt i det gamle Blå Blomst har Royal Copenhagen skabt et nyt stel. Det er blevet ganske vellykket, selv om det må være på tide med et stel, der ikke låner af fortiden, skriver Politikens designskribent.