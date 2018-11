Ugens kiksede design: Jeg tør ikke lukke disse aliens ind i mit hjem I disse år skal møbler helst ligne skulpturer. Det lykkes ret godt for disse borde, men tør man have dem stående i sin stue, spørger designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.

Disse borde er interessante, fordi de virker, som om de ikke rigtig har lyst til selskab. De lever fuldkommen op til tidens mantra om, at møbler meget gerne må være skulpturelle og tilføre boligindretningen noget ekstra, men med deres spidse kanter kan man godt blive nervøs for, hvordan det vil være at lukke dem ind i sit hjem. Vil man komme til at stikke sig på dem, og hvordan vil de være i selskab med små børn?