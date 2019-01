Ugens designobjekt: De elskede at stable glas i 1950'erne. Nu skal vi til det igen

Man kan blive besat af meget. Nogle er besatte af at tjene penge. Andre er besatte af at vaske hænder.

Arkitekten Grethe Meyer (1918-2008) var besat af orden og især af at skabe ting til hjemmet, der kunne stables. Det skulle man i hvert fald tro, når man ser på hendes produktion af udstyr til boligen. Stellet Blåkant kan stables, så det næsten ikke optager nogen plads i skabene, fordi tallerkenerne er så flade, at de næsten glider sammen, og skålene skabt, så de kan stå i hinanden som en kinesisk æske. Hvidpot og Ildpot, som er andre serier fra Grethe Meyer, er lige så praktiske – og er tilmed noget af det mest cool, man kan sætte på spisebordet.

Heldigvis var Grethe Meyer ikke den eneste designer, som var optaget af at udnytte skabspladsen i vores boliger maksimalt. Hendes kollega Ibi Trier Mørch (1910-1980), der var arkitekt og kunsthåndværker, tænkte i de samme baner, og sammen skabte de glasserien Stub i slutningen af 1950’erne. Hverdagsglas, der kunne stables, og som var så enkelt, at det straks vakte opsigt.

Meyer og Mørch opkaldte serien efter en træstub, hvor alle overflødige lag er skrællet fra, og kun det basale står tilbage, og serien er således et udtryk for den tendens, der var herskende i 1950’erne og 1960’erne, hvor arkitekter og designere skar helt ind til benet, når de tegnede møbler, boliger og køkkengrej.

Til marts genopstår Stub igen. Holmegaard, der hører under Rosendahl, vil give den ikoniske glasserie en tur mere, hvilket betyder, at vi snart kan begynde at hive stabler af vinglas ud af skabene – for slet ikke at tale om ølglas, der også kan fungere til store drinks. Meyer og Mørch designede både champagneglas og karafler til serien. Der er endnu ingen planer om at relancere dem, men det er forhåbentlig kun et spørgsmål om tid, for især karaflen er indtagende.

I løbet af de seneste år er Grethe Meyers design begyndt at dukke op i butikkerne igen. Fritz Hansen har sat hendes små lysestager Louise, i produktion igen, hos Menu kan man finde hendes lamper, og FDB Møbler har med stor succes sat gang i stellet Hvidpot. Det er godt, for selv om det ikke er alle designklassikere, der bør sættes i produktion igen (tænk bare på Krenit-skålene, som er blevet så mainstream, at selv ikke de gamle er interessante mere), så er der ræson i at holde liv i Grethe Meyers design, fordi det er så enkelt og så funktionelt.