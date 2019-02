Børge Mogensens søn: »Min far arbejdede på højtryk i tre årtier og sled sig op« 

Thomas Mogensen har – på godt og ondt – haft sine fars designikoner helt tæt på livet. Her fortæller han, hvorfor det tog ham lidt tid at lære at elske Windsor-stolen, shakerbordet og Den Spanske Stol.

Hvis jeg skal være helt ærlig, gik der noget tid, før jeg ville have min fars møbler. Når man er vokset op med Børge Mogensen-møbler og er blevet slæbt med til utallige utålelige udstillinger som lille, ender man med ... jeg vil måske ikke sige et belastet forhold, men en overdosis.

Blå bog Thomas Mogensen Foredragsholder, forfatter og pensionist, der er søn af Børge Mogensen og sammen med sin bror er medejer af Børge Mogensens Tegnestue. Har skrevet bøgerne 'Et fuldt møbleret liv' om sin far samt 'Lis Ahlmann – Tekstiler'. Han har desuden været manuskriptforfatter og instruktør på filmen: 'Møbler til tiden – en film om Børge Mogensen' og holder foredrag med fotografier, tegninger og skitser fra Børge Mogensens arkiv. Er uddannet væver hos Lis Ahlmann og har tidligere arbejdet som beskæftigelsesvejleder på et plejehjem.

Nu har jeg så købt en skrivepult, sofabord, et shakerbord, Windsor-stol, nogle J39-stole og en sovebriks, som min far har designet, samt arvet en særudgave af Den Spanske Stol i ruskind produceret i forbindelse med hans 90-års fødselsdag i 2004. Og jeg må sige, at Børges møbler passer til lige præcis den kontekst, de bliver sat i, uden at gøre for meget væsen af sig. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Så på den måde har jeg sluttet fred med dem.

Jeg er sgu da også stolt af, at det er min far, der står bag – og at det kører så godt med hans møbler, som det stadigvæk gør i dag. Jeg bliver igen og igen forbavset over, hvor populære de stadig er, når jeg er ude at holde foredrag om Børge. Enormt mange mennesker er så glade for hans design, og på den måde er min far faktisk en integreret del af mange af os.



Som far var han en utrolig alsidig og vidtfavnende mand, der gav os enormt meget, da vi var små, især på det musikalske område. Han havde et fantastisk musikøre og slæbte os med til en bunke rigtig gode jazzkoncerter, og det er i virkeligheden det, jeg er mest taknemmelig for. Både min bror og jeg har spillet trommer, og alle koncerterne sidder stadigvæk i os. Min far havde et af de første stereoanlæg, man overhovedet kunne få i Danmark, og han var fuldstændig vild med det. Alle, der kom på besøg, skulle lige testes med noget avantgardejazz. Det var ikke noget kedeligt liv, men det havde også sin pris.

Inden Den Spanske Stol gik i land, er der dæleme mange møbler, der er røget i åen Thomas Mogensen

Min far arbejdede på højtryk i tre årtier og sled sig op, så der til sidst ikke var mere tilbage af ham. Han var meget disciplineret og ventede ikke på at blive inspireret. Derimod arbejdede han møblerne op ved at lave skitser om og om igen. Inden Den Spanske Stol gik i land, er der dæleme mange møbler, der er røget i åen. Så hvis der er noget, jeg har lært af Børge og taget med mig videre i livet, er det hans vilje til ikke at give op. At når man sætter sig ned, så knokler man. Inspirationen varer måske kun 15 sekunder – alt andet kommer an på, hvordan man arbejder med den.

Jeg husker tydeligt at være på ferie i Spanien i slut-1950’erne med min familie. Min far faldt over et fotografi af en gammel stol, der havde tilhørt en spansk officer. Han tog fotografiet med hjem og skar alt det overflødige væk. Pludselig havde han en enkel, simpel og meget dansk stol, og sådan blev Den Spanske Stol til. Idrerne kom pludseligt til ham. Som dengang han sad på et værtshus med sine venner og tegnede den første skitse til Jagtstolen på bagsiden af en tændstiksæske.

I min Spanske Stol ser vi fjernsyn, snakker og sætter tekopper på armlænene, for det er jo så oplagt med lige præcis den her stol. Det var også min fars filosofi: Hans møbler skulle bruges og kun blive flottere af patina, ridser og pletter. Det havde han sgu et meget cool forhold til, og den her stol kan jo holde i flere generationer. Det regner jeg i hvert fald med, at min vil.