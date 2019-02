Ugens kiksede design: Nu skal din garderobe også ligne Marie Kondos

RackBuddy har skabt et garderobestativ, der er inspireret af den japanske oprydningsekspert. Men det er tvivlsomt, om nogen kan have sådan en garderobe i virkeligheden, skriver Lars Hedebo Olsen i denne klumme.

Jeg kan ret gode lide de opbevaringssystemer, som den danske designvirksomhed RackBuddy har skabt. Det er helt enkle garderobestativer af rør eller spinkle træskeletter, hvorpå man kan hænge sit tøj på bøjler og dermed være fri for, at sweatre og skjorter forsvinder i dybe garderobeskabe.

Klumme Ugens designobjekter Noget design rammer bare plet, mens andet virker helt forkert. Hver uge vælger Politikens designskribenter ugens mest interessante stykke design og supplerer med ugens mest kiksede. Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

I denne uge nærmer RackBuddy sig dog et populistisk skråplan med et nyt garderobesystem, der er opkaldt efter den japanske oprydningsguru Marie Kondo. ’RackBuddy Mary’ kalder de stativet, der ifølge en pressemeddelelse er opkaldt efter Marie Kondo, fordi hun har »fået de fleste af os til at gå oprydningsamok. Vi vil have orden i vores garderobe – og i vores liv«.

På det seneste har der været ret megen hype omkring Marie Kondo, der optræder på Netflix, hvor hun instruerer rodehoveder i at rulle T-shirts og skille sig af med bøger, de allerede har læst. Hun har fået en del af os – inklusive undertegnede – til at overveje, om det er nu, man skal gennemgå hele boligen for unødvendige ting og sager.

Selv om Marie Kondo vil have os til at skære ned på antallet af sweatre, bukser og kjoler, må det være noget af en udfordring at skabe en garderobe, der er så dekorativ, at man kan holde ud at kigge på den i døgndrift

Men opmærksomheden omkring japaneren med rengøringsvanvid har tilsyneladende også bredt sig til virksomheder, der nu markedsfører deres produkter, som om de er inspireret af Marie Kondo. På nettet kan man allerede købe Marie Kondo-oprydningskasser, og adskillige boligblade er begyndt at guide til, hvordan man kan tage Marie Kondo-stilen til sig.

RackBuddys garderobestativer er i forvejen så minimalistiske, at man næsten ikke troede, de kunne blive mere skrabede. Men med RackBuddy Mary har de skabt et stativ, hvor samlingerne nærmest er usynlige, og hvor det eneste dekorative element er marmorpladen i bunden.

Som eneste garderobeløsning holder stativet næppe, for hvor gør man af sine underbukser og sokker? Og selv om Marie Kondo vil have os til at skære ned på antallet af sweatre, bukser og kjoler, må det være noget af en udfordring at skabe en garderobe, der er så dekorativ, at man kan holde ud at kigge på den i døgndrift. Det ser flot ud, men i længden holder det næppe.