Ugens kiksede design: Ingen kommer til at arve denne sofa, for så længe holder den næppe

I dag er sidste dag for designfestivalen 3daysofdesign i København. Designvirksomheder, producenter og designere har slået dørene op, så alle kan komme ind bag kulisserne (nogle steder) og se design i en sammenhæng, hvor det ikke handler om at sælge, men om at opleve. Det er et genialt initiativ, og hopper man på sin cykel eller tager bussen, kan man opleve håndværk og nye tendenser fra Nordhavn til Sydhavnen – måske suppleret med lidt mad og et par glas vin undervejs.