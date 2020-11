Hun bor i et orgie af farver: »Fedt design er tit på grænsen mellem sygt grimt eller supersmukt«

Guide

3 designtendenser i tiden

Herle Jarlgaard Hansen giver her sit bud på de vigtigste strømninger i tiden.

1 »Der er kommet stor fokus på det mere legende og crafty design. Før i tiden kunne en del håndværk være lidt udskammet husmoderligt, men nu bliver det betragtet lidt mere som kunst. Folk har samlet op på at hækle, strikke og sy igen og sætter en ære i det«.

2 »Der er kommet mere knald på farver. Vi er meget mere modige og tør blande farver, materialer og former på vilde måder«.

3 »Hvor kommer tingene fra? Hvem har lavet dem? Hvad er de lavet af? Vores forbrugsvaner har ændret sig. Vi er blevet mere opmærksomme på bæredygtighed og herigennem mere bevidste om at købe produkter, der ikke sætter mørke aftryk på de mennesker, der laver dem og på kloden som helhed. Det vrimler med pop-up-profiler på Instagram, hvor folk sælger vintageprodukter. Vi vil gerne finde det unikke og samtidig gøre noget godt i bæredygtighedens navn ved at købe genbrug. Lige nu ser jeg meget Murano-glas fra Italien og skævt keramik fra Spanien sat til salg på sociale medier. Sjove former og humør har aldrig været billigere og nemmere at finde via SoMe og vintagebutikker«.

