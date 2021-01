CIA har fået en digital makeover, og det vækker ikke begejstring

Den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, er blevet rebrandet med nyt design på sin hjemmeside og nyt logo.

Og det er ikke gået ubemærket hen på den anden side af Atlanten, for CIA signalerer nu alt andet end det formelle myndighedsudtryk, som hidtil har været tjenestens udtryk over for offentligheden.

Med den kraftige sorte baggrund og de nærmest topografiske linjer ligner CIA’s logo mere en reklame for en elektronisk musikfestival, Joy Division eller noget design, lyder kritikken på sociale medier, ifølge New York Times.

»Hvis jeg ikke læste, hvad der stod, ville jeg ikke vide, om det var en reklame for en designertandbørste eller for en organisation, der er blevet beskyldt for at destabilisere regeringen over hele verden«, siger den tidligere chefdesigner hos Nike Eric Hu til avisen.