Legendarisk producent bag 'Godfather' og 'Chinatown' er død

Robert Evans producerede flere af filmhistoriens største klassikere. Privat var han kontroversiel, og ved siden af sit arbejde levede han et turbulent liv med sex og stoffer. Han blev 89 år.

Lørdag døde den amerikanske filmproducent Robert Evans i en alder af 89 år.

Det skriver CNN, som har oplysningen fra en talsperson.

Op gennem 1970’erne var Robert Evans med til at lave nogle af historiens mest anmelderroste film. Han var således producent på de to første film i den kendte ’Godfather’-trilogi, der udkom i henholdsvis 1972 og 1974.

Den første film i trilogien modtog blandt andet en Oscar for bedste film, og to år efter gjorde efterfølgeren etteren kunsten efter ved også at vinde en Oscar.

Det var i øvrigt den eneste efterfølger til at modtage en Oscar for bedste film, indtil ’Ringenes Herre - Kongen vender tilbage’ gjorde det samme i 2003.

Robert Evans var også involveret i produktionen af andre film som ’Chinatown’ og ’Rosemary’s Baby’.

Ifølge The Guardian var Robert Evans en flamboyant og kontroversiel person, som ved siden af sit arbejde levede et turbulent liv fyldt med sex og stoffer.

Han nåede at blive gift syv gange, hvoraf ingen af hans ægteskaber nåede at vare mere end fire år. Et af dem varede blot ni dage.

Robert Evans nåede at få en enkelt søn, Josh Evans, som er trådt i sin fars fodspor og også er blevet filmproducent.

ritzau