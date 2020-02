Omstridt Polanski-film fik 12 nomineringer: Åbent brev fra 400 filmkendisser får bestyrelsen bag det franske svar på Oscar til at gå af

Automatisk oplæsning

Når Frankrigs svar på Oscar-statuetten, César-prisen, bliver uddelt 28. februar, siges der samtidig farvel til samtlige 21 medlemmer af den siddende bestyrelse bag prisen.

De træder tilbage efter kritik af i alt 12 nomineringer til den seneste film af instruktøren Roman Polanski, et omdiskuteret værk med den symboltunge titel ’J’accuse’ (den engelske titel lyder ’An Officer and a Spy’).

Selv om det ikke er bestyrelsen, der står bag de 12 nomineringer, men derimod akademiets 4.313 medlemmer, bliver hyldesten til Polanski set som et udtryk for, at institutionen trænger til en opdatering, hvad angår såvel ligestilling som diversitet og gennemsigtighed, skriver Variety.

Neofeministisk mccarthyisme

Presset på César-prisen kulminerede med et åbent brev bragt i den franske avis Le Monde, hvor 400 franske filmfolk skrev under på et krav om reformer og modernisering af institutionen. Blandt underskriverne var stjerner som skuespillerne Omar Sy og Lea Seydoux, producer Said Ben Said samt instruktørerne Michel Hazanavicius og Eric Toledano, skriver Variety.

’An Officer and a Spy’ handler om Alfred Dreyfus, en fransk officer med jødisk baggrund, der var centrum for det, der senere blev Dreyfus-affæren. Officeren blev på falsk grundlag dømt for spionage til fordel for Tyskland. Filmens franske titel, ’J’accuse’, henviser til et åbent brev af den franske intellektuelle Émile Zola, der i 1898 angreb Dreyfus’ banemænd og beskyldte dem for antisemitisme og mangel på beviser.

Polanski har flere gange direkte, eksempelvis i et interview med The New York Times, kædet Dreyfus-affæren sammen med den række af anklager mod ham om seksuelle overgreb, ofte begået mod helt unge kvinder. I filmens pressemateriale blev han af den franske interviewer Pascal Bruckner portrætteret som et offer for »vore dages neofeministiske mccarthyisme«.

Seks kvinder anklager

Omtrent samtidig med at filmen skulle have premiere, stod en fransk skuespiller frem med nye voldtægtsanklager mod Polanski, skrev den franske avis Le Parisien. Voldtægten skulle ifølge skuespiller Valentine Monnier være foregået i instruktørens skihytte i Schweiz i 1975. Hun var på daværende tidspunkt 18 år gammel. Polanski afviste via sin advokat »på det skarpeste« anklagen, skrev The New York Times.

Valentine Monnier er dermed den sjette kvinde, der sætter Roman Polanski i forbindelse med voldtægt, seksuelle overgreb eller sex med mindreårige. I 2017 anklagede den tyske skuespiller Renate Langer Roman Polanski for at have voldtaget hende i 1972, da hun var 15 år gammel – også i hans schweiziske skihytte.

I 2010 anklagede den britiske skuespiller Charlotte Lewis ham for at have misbrugt hende seksuelt tilbage i 1983, da hun var 16 år gammel. En kvinde, der offentligt kun kendes som ’Robin’, har sagt, at han gjorde hende til et »seksuelt offer« i 1973, da hun var 16 år. I 2017 anklagede kunstneren Marianne Barnard instruktøren for at have forgrebet sig på hende, da hun var 10 år gammel.

Lever i eksil

Desuden ligger der stadig en uafsluttet sag i det amerikanske retssystem om ’sex med en mindreårig’, den dengang 13-årige Samantha Geimer. Polanski har kendt sig skyldig i anklagerne, men har aldrig modtaget dom i sagen, idet han flygtede til Frankrig, hvor han fortsat bor.

Set i lyset af rækken af anklager blev beslutningen om de 12 César-nomineringer tilsyneladende for meget for dele af den franske filmbranche. Officielt har bestyrelsen forklaret, at de har valgt at træde tilbage for at »for at finde ro og for at sikre, at denne filmens fest forbliver netop det, en fest«, skriver BBC.

Efter prisfesten i slutningen af denne måned vil der hurtigst muligt blive nedsat en ny bestyrelse, som vil se på, hvordan man kan implementere reformer og modernisere institutionen.