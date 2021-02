Næste uges tv: Science fiction-elskerne kan godt glæde sig

Michael Chiklis er måske ikke et navn, der siger så mange det helt store. Men han er faktisk lidt af en veteran i tv-sammenhænge, hvor han brød igennem som den salamiguffende politiperson i ’The Commish’. Nu agerer han så en grænsebetjent, der trofast har afpatruljeret skellet mellem Mexico og USA med henblik på at holde illegale indvandrere ude af De Forenede Stater. Men ved skæbnens mellemkomst ender han med at skulle arbejde for mexicanerne.

Viaplay

Ved Sorte Hest på Vesterbro i København ligger der en skole for børn, som ikke rigtig passer ind i normale undervisningssammenhænge. Nogle værre varyler, ville somme kunne finde på at omtale dem som. Men de skal bare imødekommes med forståelse, så blomster de som mælkebøtter i maj. Et dokumentarfilmhold har været på besøg og skildrer hverdagen blandt de måske lidt udfordrede poder, hvis pædagoger kan noget, mange gerne ville kunne: styre ungerne.

DR 1 kl. 20.00