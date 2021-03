Næstes uges tv: Da Gaddafi døde, var der ingen penge at finde noget steds. Hvor blev de af?

Jakob Stegelmanns late night show for nørder og populærkulturelt interesserede er efterhånden nærmest det eneste magasinformat, der beskæftiger sig med kultur på en nogenlunde lødig måde under den tidligere statsradiofonis auspicier. Her er vi behageligt fri for klarinetspillende nationaløkonomer og ironisk distance. I dag handler det om berømte musikalske temaer fra filmens verden, og gæsten er Nicklas Schmidt.

DR 2 kl. 23.30