»Jeg græd i to uger«: Britney Spears er flov over måden, hun fremstilles på i anmelderrost dokumentar

Siden den omdiskuterede dokumentar ’Framing Britney Spears’ udkom i februar, har Britney Spears været stille. Men nu bryder hun tavsheden – naturligvis via det sociale medie Instagram, som hun i særlig grad er glad for at bruge.

I opslaget, som superstjernen har delt, danser hun med et smil rundt til Aerosmiths sang ’Crazy’, alt imens hun i selve teksten til videoen adresserer dokumentarens påvirkning af hendes sindstilstand.

»Jeg har ikke set (hele, red.) dokumentaren, men ud fra hvad jeg har set, skammer jeg mig virkelig over den måde, jeg bliver fremstillet på. Jeg græd i to uger ... og jeg græder stadig indimellem«, skriver Britney Spears.

Formålet med dokumentaren ’Framing Britney Spears’ har været at undersøge, hvordan tabloidpressen i USA over årene har udstillet og udskammet sangeren. Derudover forsøger den at kortlægge, hvordan Spears’ psykiske tilstand har medført, at hun er blevet juridisk umyndiggjort. Siden 2008 har hendes far, Jamie Spears, kunnet tage alle økonomiske og juridiske beslutninger i hendes liv.

Dokumentaren fik fans over hele verden til at udtrykke deres støtte til Britney Spears med hashtags som #We’reSorryBritney og #FreeBritney. Her i Politiken gav anmelder Eva Eistrup 5 hjerter til ’Framing Britney Spears’ og kvitterede med ordene: Den er »vellykket og fascinerende både som nyere (pop)kulturhistorie og som magtkritik«.

Den 39-årige popstjerne har i løbet af det seneste år gjort det klart, at hun ikke længere ønsker, at hendes far skal være involveret i hendes anliggender. En retssag mellem parterne er i gang netop nu, men i første omgang har en dommer bestemt, at Jamie Spears’ værgemål minimum løber frem til september i år.