5 hjerter: Kate Winslet er fremragende i nyt krimidrama på HBO

»Have a good night, Mare«, siger politimakkeren Colin Zabel til Kate Winslets hårdt plagede, indesluttede, rigeligt øldrikkende og ubodeligt ensomme kriminalassistent Mare Sheehan. Umiddelbart efter går det op for ham, hvad han også har sagt. Han smager lidt på det og indser, at han måske skulle have sagt noget andet.

Men al høflighed over bord, Mares liv er slet, slet ikke nogen dans på roser. Hun bor og arbejder som kriminalbetjent i den pennsylvanske flække lidt uden for Philadelphia, hvor hun også voksede op, men hendes liv peakede for et kvart århundrede siden, da hun sænkede et langskud i statsfinalen i gymnasiebasket og sikrede sejren til holdet og sig selv øgenavnet Ladyhawk, fordi skolens team er The Hawks.

Hendes ægteskab er slut, efter at sønnen begik selvmord. Hun er reservemor for sin sønnesøn, fordi moren er narkoman på afvænning og i øvrigt psykisk syg. Huset bebos derudover af en klog, men også skeptisk collegestuderende datter samt Mares vrantne mor, og klimaet er af en sådan kaliber, at stemningen i Jean-Paul Sartres skuespil ’Lukkede døre’ i sammenligning ligner noget et sted mellem en charterferie og en børnefødselsdag. Mare og familien omgås hverandre som mentalt sandpapir, de slider nådesløst det bedste af. Og det bliver ikke bedre af, at eksmanden, Frank, bor nærmest i baghaven med sin nye hustru, der er alt det, Mare ikke er: venlig, kærlig, imødekommende; hun får ting til at blomstre, folk hygger sig i hendes selskab, ja, manden er ligefrem begyndt at lave mad – med oregano – efter at de har oprettet fælles husholdning.