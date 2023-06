Her er de 6 mest interessante film og serier, du bør streame i juni

’The Mayans’, 5. og sidste sæson. Kan ses på HBO Max

Bikerserien ’Sons of Anarchy’ var i sin tid lidt af en mundfuld med sin ganske voldsomme blanding af ekstrem vold og familiedrama i et motorcyklistisk miljø. Men den regnes ikke desto mindre i dag for en klassisk serie. Derfor kan det undre, at aflæggeren om nogle af bikerkollegerne i den fiktive by Santo Padre på grænsen til Mexico aldrig fik den samme bevågenhed. Ikke mindst fordi den faktisk er ganske god, om end en kende mere afdæmpet i sit udtryk.