»Vil hacke Oscar-uddelingen«: Russiske medier fører kampagne mod prisbelønnet dansk-syrisk dokumentarfilm Dokumentarfilmen 'Last Men in Aleppo' er nomineret til en Oscar. Det har fået russiske medier til at sætte fokus på især instruktøren, som de beskylder for at propagandere for vestlige regeringer.

»Det virker lidt som om, Rusland vil hacke Oscar-uddelingen på samme måde, som de hackede det amerikanske valg«.

Sådan siger den syriske instruktør Feras Fayyad, der har instrueret den dansk-syriske film 'Last Men in Aleppo' om redningstjenesten White Helmets' arbejde i den borgerkrigshærgede by Aleppo. En film, som har høstet talrige priser, og som 4. marts er med i kampen om at kunne skrive en Oscar på listen.

Men nu bliver instruktøren altså udsat for noget, der ligner en smædekampagne, skriver The Guardian, der også har talt med instruktøren.

Kan påvirke Oscar-chancerne

Siden det blev offentliggjort, at filmen er nomineret til en Oscar, har det russiske statslige nyhedsbureau Sputnik News og andre mindre nyhedsmedier bragt en række artikler om filmen, hvori den beskrives som »propaganda betalt af vestlige regeringer« eller en »film, der gør reklame for al-Qaeda«.

Andre artikler handler om Feras Fayyad som person. Der publiceres billeder af hans familie og venner taget fra hans Facebookprofil, og på Twitter og Facebook er der talrige eksempler på, at Fayyad af de russiske medier anklages for at lyve og have sympati for terrorisme, skriver The Guardian.

Feras Fayyad brugte et år på følge en gruppe af de frivillige redningsarbejdere i den belejrede by. Filmen har vundet prisen som bedste internationale dokumentar ved filmfestivalen Sundance og vandt også hovedkonkurrencen på CPH:DOX sidste år.

Ifølge Chris Hegedus, der stod bag den Oscar-nominerede dokumentar 'The War Room' fra 1993, kan kampagnen mod Feras Fayyad vise sig at virke.

Der bliver skrevet om instruktøren Feras Fayyad i russiske medier. Filmen 'Last Men in Aleppo' er lavet med danske støttepenge og med dansk medinstruktør. Foto: Markus Schreiber/AP

»Det kan afgjort påvirke dem, der skal stemme på filmene, og få dem til at stille spørgsmål til filmens legitimitet, når der cirkulerer falske historier og rygter, som rejser tvivl omkring filmens integritet«, siger hun til The Guardian.

Hvid støj og misinformation

Produceren Amy Ziering, der stod bag den omtalte dokumentar 'The Hunting Ground' fra 2015 om voldtægter på højere læreanstalter i USA, er enig. Hendes dokumentar var shortlistet til en Oscar, men blev ikke nomineret. Dokumentaren var genstand for stor debat om troværdigheden af dens dokumentation, hvilket hun selv kalder en »kampagne af hvid støj og misinformation«.

»Det kan i høj grad skade mulighederne for succes i forhold til at vinde en Oscar. Men endnu vigtigere, det kan skade muligheden for, at de vigtige og nødvendige sandheder bliver fortalt«, siger hun til den britiske avis.

Dokumentarfilmen 'Last Men in Aleppo' er som sagt instrueret af syriske Feras Fayyad og redigeret af den danske klipper Steen Johannessen. Den har fået støtte fra Det Danske Filminstitut og er produceret af Søren Steen Jespersen for Larm Film samt Kareem Abeed for Aleppo Media Center.

En af fotograferne, den 23-årige Fadi al Halabi, har tidligere sagt til Politiken:

»Vi har selv set filmen og kan godt forstå, hvis folk græder, når de ser den. Det gjorde vi. Men vi håber, at folk i hele verden vil tage imod den. Det er vores mål at få filmen ud i hele verden«.