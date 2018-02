Oscarnomineret instruktør frygter følgerne af russisk modkampagne En kampagne styret af prorussiske medier vil ramme dokumentaren 'De sidste mænd i Aleppo'. Dokumentaren handler om en ngo, der dokumenterer krigsforbrydelser. »Derfor går man efter dem«, siger ekspert.

Den syrisk-danske dokumentar-film ' De sidste mænd i Aleppo'(2017) har i forvejen fået stor opmærksomhed, og med udsigt til, at den kan vinde en Oscar, er opmærksomheden ikke blevet mindre.

Men meget af det er ikke positiv opmærksomhed.

Russiske eller prorussiske medier og journalister fører nemlig en kampagne imod filmen og den organisation, den portrætterer, White Helmets. En ngo, der redder civile ud af ruinerne efter bombardementer i Aleppo.

Ifølge instruktør Firas Fayyad er medierne i øjeblikket ude på at »hacke oscaruddelingen på samme måde, som man hackede det amerikanske valg«. Og kampagnen har nu rettet sit fokus mod ham som person. Eksempelvis anvender det russiske medie Sputnik et billede af ham, taget under en visning af filmen til World Economic Forum i Davos, til en artikel om, hvordan vestlige medier og politikere er for ukritiske over for filmens budskab.

Firas Fayyad fortæller til The Guardian, at billeder af familie og venner er blevet taget fra hans private profiler på sociale medier.

Til Politiken skriver han i en mail:

»Selvfølgelig gør det mig bange, og det gør mig meget forsigtig med, hvor jeg mødes med folk, og hvem, jeg bør mødes med. Jeg har slettet alle mine familiebilleder fra mine konti på sociale medier og holder deres oplysninger skjult. Jeg kan ikke stole på nogen nu. Det er svært at tænke på, at nogen er ude efter dig«. Firas Fayyad fortæller, at kampagnen er effektiv, fordi »en gruppe mennesker deler en historie og bliver ved med at dele den, hundredvis eller tusindvis af gange, og den sande historie går tabt i alle disse historier og retweets«.

En pacifistisk bevægelse

En vigtig del af kampagnen er påstanden om, at White Helmets har forbindelse til terrororganisationen al-Qaeda eller andre terrororganisationer.

Og dette er ikke en ny påstand, siger Henrik Grunnet, strategisk rådgiver ved organisationen International Media Support, der yder støtte til lokale medier i lande med eksempelvis væbnet konflikt.

»Kampagnen mod White Helmets har stået på rigtig længe. Jeg tror, at det handler om, at hvis du kan få nedgjort White Helmets, kan du også så tvivl om, hvorvidt der finder bombardementer sted på civile - hvilket finder sted. Da det er White Helmets, der er på stedet, og som trækker civile ud af ruinerne, skaber deres arbejde også opmærksomhed omkring dem, der bomber. Og vi ved, at russerne bomber - sammen med det syriske regime. Så det kan være en årsag til, at statskontrollerede russiske medier søger at skabe tvivl om White Helmets' arbejde«, siger Henrik Grunnet.

»Det er hele tiden kampen om sandheden. Kan du få ødelagt den sandhed, som de andre har, så kan du slippe af sted med at benægte alt«.

Vi har selv set filmen og kan godt forstå, hvis folk græder, når de ser den. Det gjorde vi Fotograf på filmen Fadi al Halabi

Journalist Nagieb Khaja har selv flere gange været i Syrien og har blandt andet fulgt White Helmets for al-Jazeera. Også han kender kampagnen mod organisationen.

»Det er for længst blevet understreget, at der ikke findes nogen gode militante grupperinger i Syrien. Alle har blod på hænderne, spørgsmålet er bare, hvor meget«.

»Men White Helmets er en pacifistisk bevægelse, som redder menneskeliv, og som nok bliver omtalt mest og når bredest ud. Og derfor går man meget mere efter dem end andre«.

En gruppe journalister går igen

Ser man på de tweets og artikler, der sår tvivl om White Helmets og dermed også dokumentarfilmen 'De sidste mænd i Aleppo', optræder en lille gruppe vestlige journalister igen og igen. De siger de etablerede medier imod, er aktive på sociale medier og optræder eksempelvis i de russiske mediers artikler som ekspertkilder.