Klassisk for novicer: DR K giver en hjælpende hånd ind i musikken

Al begyndelse er svær, men på samme måde som specialøl, østers og krasse oste kræver tilvænning, er klassisk musik noget, du skal lære at lytte til, hvis du aldrig er blevet eksponeret for det før. Og her er ’Orkestret flytter ind’ et godt, hyggeligt og trygt sted at starte.

Orkestret flytter ind DR K. Tirsdage kl. 21. Kan ses på dr.dk

I ’Orkestret flytter ind’ bliver ganske almindelige danskere, her i første program en mor, Mette, og hendes fire børn, et af dem 18-årige Anton, der har adhd, udsat for en række klassiske værker. Pianist, P2-vært og ekspert i klassisk musik Mathias Hammer agerer kyndig vejleder, der skal lære familien at sætte pris på klassisk.

Først besøger de Aarhus Symfoniorkester, hvor de fra første parket oplever ouverturen til Guiseppe Verdis ’La forza del destino’ og temaet fra ’Star Wars’ af John Williams.

En oplevelse, der gør indtryk på Anton. »Jeg føler mig rystet. Det er, som om man lige har oplevet et eller andet mega vildt. Og det har man jo også. Men så får man den der ... at man kan ånde lettet op«, siger han efter første møde med musikken.

Det giver seeren redskaber til selv at gå på videre opdagelse. Helt uden at være docerende

Fordomme bliver nedbrudt. Fordomme om, hvad klassisk musik er, fordomme om, hvem der spiller det, og fordomme om, at klassisk musik kun er kedeligt og langhåret.

Kort og overskueligt indblik

Som en lille sjov krølle på halen skal en del af orkestret opføre et af tre værker i stuen hjemme hos familien. Men før de vælger et værk, får familien en let indføring i komponist og værk og lektier for i forbindelse med udvælgelsen af det endelige værk.

Første værk er estiske Arvo Pärts nærmest meditative ’Spiegel im Spiegel’, herefter Astor Piazollas tangorytmer i ’Libertango’ fra Argentina og slutteligt den sørgmodige ’Romance’ af danske Carl Nielsen.

DR K-programmet giver for den uindviede et kort og overskueligt indblik i en ny musikalsk verden, og det giver seeren redskaber til selv at gå på videre opdagelse. Helt uden at være docerende og uden at tale ned til målgruppen. Omvendt er der sandsynligvis ikke så meget at komme efter, hvis du i mange år har beskæftiget dig med klassisk musik. Ikke rent musikalsk i hvert fald.

Til gengæld kan du glæde dig over at overvære, at dørene ind til den klassiske musiks verden åbner sig for andre.

På samme måde som ’Den klassiske musikquiz’ tager det på sig at lave tv om klassisk musik for novicer, gør ’Orkestret flytter ind’ det også, men går her skridtet videre og tager seerne i hånden og holder fast hele vejen på turen ind i et univers, der kan være vanskeligt tilgængeligt.