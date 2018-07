'The Simpsons'-skaber om Apu-debatten: »Folk elsker at lade som om, at de er fornærmede« Den indiske kioskejer Apu blev skabt ud af kærlighed til indisk kultur. Nu mener Matt Groening, der skabte ham, at racisme-debatten er kørt af sporet.

I forbindelse med et interview om sin kommende animationsserie til Netflix har The New York Times talt med Simpsons-skaberen Matt Groening om det seneste halve års debat om figuren Apu.

Det hele startede for alvor, da komikeren Hari Kondabolu lavede dokumentaren 'The Problem With Apu', hvor han satte spørgsmålstegn ved den hyggeracistiske måde hvide mennesker fremstiller etniske minoriteter på i popkulturen.

Men Matt Groening mener nu, at diskussionen er »ødelagt«.

»Der er ikke længere nogle nuancer i debatten. Den er blevet meget, meget klodset«, siger han.

Foto: Tonya Wise/AP Matt Groening

Groening synes generelt, at vi lever i en tid, hvor folk »elsker at lade som om, at de er fornærmede«.

»Jeg tror, at specielt lige nu føler folk sig så ophidsede og magtesløse, at de vælger de forkerte kampe«, siger han.

Selv synes han ikke, at der har været nogen bedre indiske tegneseriekarakaterer i de mere end 30 år, at 'The Simpsons'' har kørt. Han har også flere gange været i Indien og holde foredrag, hvorfor den massive kritik også overraskede ham, da den kom frem sidste efterår.

1 procent uenig

Og selv om han »sikkert er 99 procent enig med Hari Kondabolu politisk«, er han på ingen måde enig med ham, når det gælder Apu.

Groening elsker den figur, ligesom han elsker indisk kultur generelt og gav den indiske kioskejer sit navn som en hyldest til den berømte filmtrilogi 'The Apu Trilogy' af Satyaji Ray.

»Og kernen i serien er også gennemtænkt. Som mange folk allerede har påpeget er alle karakterene i 'The Simpsons' jo stereotyper. Det er tegneseriens natur. Og man prøver ikke at gøre den stereotyp alt for kritisabel«, siger han.