Hyggeligt handyman-fjernsyn på TV 2 Fri: Men af og til må jeg råbe ad tv'et, fordi de sgu da ikke skal sætte gipsplader op på et gammelt slot!

Så gik den ikke længere. Næsten 33 og et halvt år inde i mit liv faldt jeg i gryden med TV 2 Fri.

Eller faktisk var det først min kæreste, der gjorde det (og hun er mere end et halvt år yngre end mig), hvorefter jeg hånede hende og bagefter bare lige kiggede lidt med det ene øje, indtil jeg satte mig ned og fulgte med. Og bagefter spurgte, om vi lige skulle snuppe et afsnit mere. Programmet hedder ’Han, hun og drømmeslottet’ og er den slags åndet fjernsyn, som jeg generelt synes, at livet er for kort til.

Det handler om en engelsk familie, der køber et slot i Frankrig og sætter det i stand – overraskende billigt og på et budget, der hverken er grever eller baroner værdigt.

Manden i forholdet, Dick Strawbridge, er tidligere oberstløjtnant, ingeniør, god til at lave mad, rund og rar og åbenbart handymændenes svar på Superman. Og, har jeg senere googlet mig til, lidt af en tv-kendis i England, der også har lavet andre programmer, der involverer hans familie. I ’Han, hun og drømmeslottet’ er det sammen med hans kone, den noget yngre og meget tjekkede designer Angel Adoree, der elsker gamle ting og derfor også er vild med mr. Strawbridge. Det er sådan, hun omtaler og tiltaler sin mand.

På den anden side er de nok bare lidt mere realistiske end os, der har brugt omtrent lige så længe på at renovere vores fem værelser, som de har på hele deres slot

Sammen prøver de to at få det 5 etager og 45 værelser store Chateau De La Motte Husson til at blive et rart og eventyrligt sted. Det sidste er svært at undgå, når man har købt et hus med tårne og voldgrav, det første kniber det lidt med. Slottet er nemlig et gedigent håndværkertilbud.

Det er inspirerende at se Dick Strawbridge stå i sit værksted og forklare, hvordan han lige har fået en tiptop smart idé til at renovere hele varmesystemet og al vvs. Det er fedt at se ham bygge ting og følge med i, at ting, der var dårlige, bliver gode. Af og til sidder jeg (og min ingeniørkæreste især) og råber ad fjernsynet, fordi de sgu da ikke skal sætte gipsplader op i et slot, hvor de ældste dele er fra 1400-tallet.

På den anden side er de nok bare lidt mere realistiske end os, der har brugt omtrent lige så længe på at renovere vores fem værelser, som de har på hele deres slot. Det er hyggeligt handymandfjernsyn, det er sjovt at se Angel Adoree få de luvslidte værelser til at fremstå et slot værdigt, og så giver de gejst til selv at få bygget færdig. Så jeg tror, jeg stopper her.