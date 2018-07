Poul Martinsen bedømmer fire realityprogrammer: »Petra Nagel virker som en usikker pige. Som seer synes jeg, der er noget på spil« Den store DR-dokumentarist følger stadig med. Læs her hvad han synes om 'Petra elsker sig selv', 'Fies bryster' 'De unge mødre, og 'Familien på Bryggen'.

Poul Martinsen, som du kan læse et stort interview med her, var nok den første danske dokumentarist, der brugte filmiske greb, som man ser det i nutidens reality-tv.

Blå bog: Poul Martinsen Født 1934. Uddannet dagbladsjournalist og psykolog. Var op gennem 1970’erne og 80’erne DR’s mest berømte tv-dokumentarist. Blandt de produktioner, som har vundet internationale priser, er ’Den sagtmodige morder’ (1988), ’Før solen går ned’ (1989) og ’Masaierne - og de gode hensigter’ (1992). Foto: Mads Nissen

Selv om han for længst er gået på pension, holder han stadig øje med branchen, og vi har derfor bedt ham forholde sig til fire konkrete programmer:

1. ’Petra elsker sig selv’ (DR 3):

»Petra Nagel er virkelig god til at være fysisk med sine hænder, når hun italesætter sine problemer. Hele seriens visuelle udtryk virker sobert. På mange måder synes jeg, det minder om nogle af de programmer, jeg selv lavede. Det har det undersøgende sammen med det helt nære følelsesliv. Og så er det fokuseret på en enkelt problemstilling, som så skifter i næste serie om hende. Hun virker som en usikker pige. Usikker på, om hendes projekt med kroppen bliver en succes. Som seer synes jeg, der er noget på spil«.

2. ’Fies bryster’ (Viafree):

»Jeg synes ikke, man kan kalde det her for reportage. Det er en udviklet form, for det virker enormt styret. Jeg tror, det handler meget om, at formen og indpakningen kan få ting til at virke mere eller mindre ægte. I ’Fies bryster’ er det hele meget hurtigt og meget flimrende«.

»Fie Laursen er hele tiden meget tøsesjov, selv om emnet jo er dybt alvorligt. Altså, man får ikke nogen fornemmelse af, hvor meget det egentlig betyder for hende. Jeg skal jo ellers love for, at hun er bevidst om, at der er kamera på. Sådan tror jeg, det er blevet for mange af dem, der medvirker i serier i dag. De er glade for at blive kendte«.

3. ’De unge mødre’ (Kanal 4):

»Det er meget korte scener. Seerne i dag må være vant til de hurtige klip, men jeg synes, det går for hurtigt, til at man kan nå at finde ro i de forskellige fortællinger. Det gik langsommere med det, jeg lavede«.

»Indimellem har de længere interviews med de enkelte mødre, og der minder det meget om det, jeg selv lavede. Det er intimt, og de fortæller om deres egne erfaringer og livet, som de oplever det. Men jeg savner lidt en struktur«.

4. ’Familien fra Bryggen’ (TV3):

»Nogle i tv-branchen må have sanset en vis ømhed og sårbarhed bag Linse Kesslers påtrængende ydre. For med en fængselsstraf for vold bag sig kan hun næppe umiddelbart have virket som et oplagt valg som omdrejningspunktet for en hyggelig tv-familie. Det er ikke de mest hårrejsende begivenheder, de kommer ud for. Linses kamp for at redde en nødstedt hund eller en tur til Bornholm, hvor familien undervejs småskændes om, hvem der har slået en prut i bilen«.

»Jeg synes, ’Familien fra Bryggen’ er et dygtigt lavet realityshow, som spiller bold med virkeligheden ved at lade gode skuespillere improvisere sig frem til noget, der ligner scener fra hverdagen i en ganske almindelig familie – som ikke er så almindelig endda«.