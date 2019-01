20 år efter første afsnit af 'The Sopranos': Tony Soprano vender tilbage i ny spillefilm

Sopranos-skaber David Chase er dog stadig »bekymret« over projektet, som filmskaberen lige nu er ved at samle skuespillere til.

20 år efter at den kanoniserede tv-serie ’The Sopranos’ havde premiere, vender den nu tilbage.

Og det inklusive hovedrollen Tony Soprano.

I forbindelse med 20-års jubilæet for første afsnit af serien har David Chase, manden bag serien, talt med filmmediet Deadline om sin kommende biograffilm ’The Saints of Newark’, der fortæller historien om mafiaen i New Jersey i 1970’erne. Altså dengang hvor Tony gik i korte bukser, og hvor faderen, Johnny Boy Soprano, var med til at styre sagerne sammen med sin bror, Corrado Junior Soprano.

Endnu er der ikke ret meget at sige om den nye film ud over tidsperioden og hoveddramaet, som er kampen mellem sorte kriminelle og den italienske mafia i 1970’erne.

Den eneste bekræftede skuespiller endnu er Alessandro Nivola, der skal spille Dickie Moltisanti, filmens hovedfortæller. Dickie Moltesanti var far til Christopher Moltisanti, en af de mest fremtrædende karakterer i de seks sæsoner af ’The Sopranos’-serien.

Tony Soprano er med

Men hvorfor overhovedet genoplive en historie, der fik en slutning i 2007? Det spørgsmål stiller David Chase angiveligt også sig selv, og over for Deadline siger han han, at han var »imod filmen i lang tid og stadig er bekymret over den«.

Alligevel siger filmskaberen, at historien, der ligger som fundament for den mafia, Tony Soprano styrer i 1990’erne og 00’erne, er interessant nok til en film for sig selv.

»Jeg var interesseret i Newark og livet i Newark på den tid«, siger Chase til Deadline.

»Jeg plejede at tage derned hver lørdag aften for at spise middag med mine bedsteforældre. Men det, der interesserede mig mest, var Tonys drengeår. Det ville jeg gerne udforske«, siger han.

Han bekræfter også, at Tony Soprano vender tilbage. James Gandolfini, der portrætterede gangsterbossen så overbevisende i den originale serie, at han fik en lang række priser for det, døde i 2013, så en efterfølger til serien er ikke en mulighed. Måske derfor ser Chase tilbage på den periode, som seriens karakterer romantiserer som mafiaens guldalder.

For de særligt nørdede findes der heldigvis masser af spekulationer og gætværk at nusse rundt i, indtil der er flere fakta. Eksempelvis kan du hygge dig med de her bud på, hvem der skal spille hvem i den nye film.

Ellers kan du more dig med afsnittet ’Down Neck’ fra den oprindelige serie, hvor vi delvist er tilbage i Newark i 70’erne.