»Mine patter kvæler mig«: 'Mødregruppen' er dansk folkekomedie, når den er allermest træt i koderne

Charlotte Sachs Bostrup vil gøre friktionerne i mødregrupper til hjertevarm humor, men ender med et stillbillede af en kliché med slidte karakterer fra den danske folkekomedies arkiver.

Charlotte Sachs Bostrups folkekomedie vil blotlægge mødregruppens dynamikker ved at gøre komik ud af de friktioner, der kan opstå i et fællesskab sammensat på tværs af sociale og kulturelle lag.

Som når Lærke Winthers fødemaskine af en provinsklippe står i en yogastilling og siger: »Jeg kan ikke stå sådan her, mine patter kvæler mig«.











Mødregruppen Komedie. Biografpremiere Instr.: Charlotte Sachs Bostrup Danmark, 2019. 99 minutter

Problemet er bare, at dynamikken ender som et stillbillede af en fordom om en mødregruppe, fordi filmkaraktererne er så slidte i skabelonen, at man nærmest tror, det er løgn.

For eksempel minder Stephanie Leóns rejekælling i trættende grad om Lars Kaalunds figur i ’Den eneste ene’ fra 1999. Som da hendes proletarkæft forsvarer hendes unaturlige silikonebryster:

»Psoriasis er også naturligt, men det betyder jo ikke, at man gider have det«.

Det er punchlines, man kan mime til.





Fra Hongkong til Korinth

Det overordnede hjertevarme plot er også trukket uden overraskende knæk eller knuder. Danica Curcic spiller Line, der som en Maude med nybagt barn i klapstolen må forlade overklasselivet i Hongkong og vende hjem til fødebyen Korinth på Fyn, fordi hendes dumme svin af en mand (Anders W. Berthelsen) har knaldet med barnepigen og nu har spærret hendes kreditkort.

Line ankommer med provinsafsky, men må snart erstatte de hvide handsker med nogle af gummi, når hendes onkels gamle hus skal gøres rent. Så let er det bare ikke, for familiehistorien knager, og hendes kusine Maja (Julie Agnete Vang) forsones ikke så hurtigt som de andre landsbyboere.

Men i en mødregruppe er der plads til alle, og snart kører historien om overklasse-egoets opblødning i mødet med det nære fællesskab efter alle forskrifter, mens hun endda lærer at spise lagkage uden tanke på kulhydrater. Dem er der ellers nok af i ’Mødregruppen’.