RAMPAGE OUT OF CONTROL

The Rock er knap så pinlig i selskab med en gorilla I actionfilmen 'Rampage Out of Control', der er baseret på en arkadespil fra 80'erne, er ganske vidst underholdende til tider, men CGI-teknologien tager overhånd i store dele af filmen, og The Rock er stadig ikke nogen åbenbaring af en skuespiller.