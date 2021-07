Forskere finder guide til efterlivet ved at sammensætte gamle mumie-fragmenter

To stykker bandage fra den samme egyptiske mumie er efter adskillelse i en ukendt årrække blevet genforenet – om end blot digitalt.

De to fragmenter viser i forening besværgelser og scener fra en gammel egyptisk tekst, der har til formål at vise de døde vejen til efterlivet. Det fortæller det amerikanske kunstmedie Artnet News.

Bandagestykkerne har genfundet hinanden i den digitale virkelighed, efter at University of Canterbury i New Zealand digitaliserede det ene af fragmenterne, som har indgået i en samling på skolens Teece Museum of Antiquities i knap fem årtier.

Forskere på Getty Research Institute i Los Angeles så det digitaliserede fragment, og sammensatte det digitalt med et fragment fra deres egen samling.

»Der er et lille hul mellem de to fragmenter, men scenerne giver mening, besværgelserne giver mening og teksten rammer helt præcis«, siger Alison Griffith, der er professor ved University of Canterbury, til Artnet News.

’De dødes bog’

Begge fragmenter er dækket med en hieroglyftekst fra ’De dødes bog’, der er et gammelt egyptisk begravelsesskrift, som skulle hjælpe de døde på deres vej gennem underverdenen og til efterlivet.

På de specifikke fragmenter er der et billede af slagtere, som skærer en okse op, en begravelsesbåd med gudinderne Isis og Nepthys samt et af en figur, der trækker en slæde dekoreret med en afbildning af den egyptiske dødsgud, Anubis.

Fragmenterne kommer fra et stykke bandage, der formodes at have været svøbt om en mand ved navn Petosiris, forklarer Foy Scalf fra University of Chicago’s Oriental Institute til Artnet News.

»Fragmenter er blevet spredt over hele verden og befinder sig i både institutionelle og private samlinger«, siger Foy Scalf og fortsætter: »Det er en uheldig skæbne for Petosiris, der ellers havde fået gjort så meget ud af sin begravelse«.

Hvordan og hvorfor bandagen om Petosiris’ krop er blevet delt og spredt, er uvist. Men et nyt hint er måske på vej: et andet muligt match er nemlig blevet identificeret i et fragment fra University of Queensland i Australien.