Napoleons legendariske kupkårde og andre våben solgt for knap 19 millioner kroner

En kårde, som blev båret af Napoleon Bonaparte under et kup i 1799, og fem skydevåben er blevet solgt på en auktion i USA for flere millioner, oplyser auktionshuset Rock Island Auction Company, som havde sat genstandene til salg og har base i den amerikanske delstat Illinois.

Genstandene blev solgt 3. december til 2.875.000 dollar – godt 18,9 millioner danske kroner – fremgår det på auktionshusets hjemmeside. De blev solgt via telefon til en køber, som er forblevet anonym, fortæller Kevin Hogan, der er direktør for Rock Island Auction Company. Ifølge Hogan tager køberen »et meget sjælden stykke historie« med hjem. Kården og fem pistoler blev i første omgang vurderet til en pris på mellem 1,5 til 3,5 millioner dollar. Altså omkring 9,8 til 23 millioner danske kroner.

Efter at være blevet kronet som kejser menes Napoleon at have overrakt kården til general Jean-Andoche Junot. Senere var generalens kone dog tvunget til at sælge det for at afbetale gæld. Derefter blev det genfundet af et museum i Englands hovedstad, London. Ifølge auktionshuset var den forrige ejer en amerikansk samler, men manden døde for nylig.

Napoleon havde det i sin hånd under statskupppet i Frankrig i november 1799, hvor han blev førstekonsul, fremgår det på Rock Island Auction Companys hjemmeside. Han blev senere kejser i Frankrig og døde i 1821. Han anses for at være en af de største hærførere i verdenshistorien.

I slutningen af oktober betalte en køber 200.000 britiske pund for en af Napoleons hatte – en såkaldt bicorne – på en auktion. Det svarede til cirka 1,76 millioner kroner. Sådan lød det på det britiske auktionshus Bonhams hjemmeside.

Også andre af Napoleons gamle klenodier blev solgt på auktionen. En gammel sabel indbragte knap 313.000 pund (cirka 2,75 millioner kroner), mens et skrin af guld blev solgt for 69.000 pund (cirka 607.000 kroner).

ritzau