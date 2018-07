Kontroversielt våbenshow på stort London-museum får kunstnere til at protestere En gruppe på 30 kunstnere har i en underskrevet erklæring krævet, at deres værker fjernes fra The London Design Museum, fordi museet samarbejder med våbenindustrien.

Kan et museum lægge lokaler til en begivenhed arrangeret af våbenindustrien og samtidig udstille kunst, der taler imod netop krig og våben?

Nej, den går ikke, mener 30 kunstnere og bidragydere til udstillingen 'Hope to Nope: Graphics and Politics 2008-18', der i øjeblikket udstilles på The London Design Museum frem til 12. august.

De har nu underskrevet en erklæring, hvori de kræver, at deres værker fjernes inden 1. august.

Det skriver kunstmagasinet Hyperallergic.

Kontroverset kommer i kølvandet på The Farnborough Airshow - en messe arrangeret af våbenfirmaet Leonardo, som blev afholdt på The London Design Museum i midten af juli - samtidig med førnævnte udstilling.

Og det er hyklerisk af museet, siger kunstneren Matthew Huynh, hvis værk fremvises i 'Hope to Nope'-udstillingen:

»Hykleriet består i, at museet på den ene hånd fejres for - og identificerer sig med - de radikale kunstneres arbejde, mens de tjener penge på og låner kulturel legitimitet til våbenhandlere og fabrikanter, der tjener penge på konflikter, som de her kunstnere eksplicit opponerer i mod (...)«, siger Matthew Huynh til Hyperallergic.

Museer er ikke apolitiske

En anden kunstner, der også kræver sine værker fjernet fra udstillingen, er den grafiske designer Tim Fishlock, der er kendt under navnet Oddly Head.

»Det er ikke passende at være vært for en begivenhed med våbenfabrikanter i et lokale lige ved siden af en udstilling, der specifikt handler om moralske og politiske protester mod krig, våben og store virksomheders umenneskelighed«, siger Tim Fishlock til Hyperallergic.

I erklæringen, som Tim Fishlock og de 29 kolleger har forfattet, står der blandt andet:

»Museer er ikke neutrale - enhver beslutning om, hvad der udstilles, hvordan det præsenteres og hvem der har finansieret det, er politisk, og afslører dermed noget om institutionens underliggende værdier. Ved at være vært for våbenindustrien præsenterer The London Design Museum værdier, der er i konflikt med det meste af kunsten i udstillingen 'Hope to Nope', der gennem designets kraft søger at udfordre de magtfulde eliter og fremme fred og retfærdighed«.

Den britisk baserede protestbevægelse Campaign Against Arms Trade (CAAT) støtter kunstnerne i deres krav, og beskylder samtidig museet for at planlægge våben- og flyshowet i hemmelighed. Det blev nemlig først opdaget på selve aftenen af kunstnerne via de sociale medier.

»Offentlige institutioner skal arbejde for almenvellet. De skal ikke promovere transportmidler for våbenfirmaer«, siger Andrew Smith fra CAAT til Hyperallergic og forklarer, at våbenindustrien ikke bruger museet, fordi de støtter kunsten:

»Det er fordi, de ønsker at legitimere deres skrækkelige forretninger. Ved at samarbejde med dem (våbenindustrien, red.) støtter The London Design Museum i praksis en industri, der trives med krig og konflikt«.

The Design Museum: Vi er triste

I en erklæring sendt til Hyperallergic fortæller The London Design Museum, at de er i gang med at kontakte hver enkelt kunstner, og at de er triste over, at kunstnerne ønsker at fjerne deres værker, før udstillingen slutter.

Museet oplyser desuden, at:

»98 procent af driftsomkostningerne dækkes af billetter, retailsalg, velgørenhed og events som det, der blev afholdt den pågældende aften. Det var et privat arrangement, som på ingen måde var støttet af museet«, lyder det.