»Man skal ikke være bange for det banale«: Hans Scherfigs 'ukendte' kollager udkommer nu som bog

Man fristes til at bruge ordet ukendt, men i virkeligheden er disse kollager, som forfatteren Hans Scherfig sammenstillede af klip fra alverdens blade, slet ikke så ukendte endda. I hvert fald kendte hans børn og børnebørn dem.

For det var nemlig med tanke på dem, at han havde fremstillet bøgerne, både ’Cecilies bog’, ’Liljas bog’ og ’Lukas’ bog’, som de hed. Faktisk er de blevet udgivet efter Hans Scherfigs død i 1979, så andre kan se med.

Og nu er turen kommet til ’Christines bog’, som Scherfig skabte i 1947, altså et par år efter Anden Verdenskrig. Billederne hentede han fra alverdens ugeblade og kunstbøger, og kollagerne blev en særlig visuel cocktail af hans egne motiver og udklip fra fra Illustreret Tidende, det amerikanske Life Magazine og sovjetrussiske blade.

Foto: 'christines bog' af Hans Scherfig. Forlaget Nemo. Opslag fra bogen 'Christines bog' af Hans Scherfig. Forlaget Nemo.

For Hans Scherfigs hjerte bankede ikke kun for børnene, men også for Danmarks Kommunistiske Parti. Han så ikke noget modsætningsforhold mellem for eksempel ’Den forsvundne fuldmægtig’ og sine andre samfundskritiske og satiriske romaner og så de billeder i en mere naivistisk stil, han malede, blandt andet af junglen og dens vilde dyr. De var to sider af det samme menneskes engagement i verden, og også i kollagerne gav han plads til barnet i sig selv.

Som barn havde han elsket at se på billeder – og at sætte dem sammen, så fantasien blev tændt. Engang skrev han:

»Man skal ikke være alt for bange for det banale. Den umiddelbare billedglæde har en værdi ud over det æstetiske og smagfulde. Ingen kunst kan senere fordunkle barndommens stærke indtryk af kulørte billedbøger og glansbilleder«.

Bag den lille udgivelse ’Christines bog’ står Forlaget Nemo.