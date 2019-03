Enorm kunst er ikke lig med stor kunst: Voldsomme udstillinger er umulige at overse, men er til gengæld hurtige at gennemse

FOR ABONNENTER

Claudia Comtes udstilling i Copenhagen Contemporary – ude på Refshaleøen – illustrerer godt det dilemma, der er i samtidskunsten. Skal man lægge mærke til kunst, må den for alt i verden ikke være behersket, intim, introvert, stille. Med sit format og sit væsen skal den gøre opmærksom på sin egen tilstedeværelse, ligesom en politiker også forventes at gøre det, når han fører valgkamp. Derudover skal den være båret frem af en moralsk ansvarlighed, f.eks. over for miljøet, som man ikke kan andet end sympatisere med.